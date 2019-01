Picadillo de jamón Tiempo Total 26 Min Tiempo Activo 14 Min Tiempo Prep 12 Min Porciones 4 Una receta rápida y saludable. Jamón picado con zanahoria, granos de elote y cebolla. Este guiso se sazona con un poco de vinagre de chile jalapeño y se sirve con crema. Ingredientes ½ kilo de zanahorias, peladas

1 lata (400 gramos) de granos de elote, escurridos

4 rebanadas de jamón de ½ centímetro de grosor, picadas

1 cucharada de aceite vegetal

1 cebolla grande, picada

Vinagre de chile jalapeño, al gusto

Sal y pimienta, al gusto

½ taza de crema Cómo hacerlo 1. Cuece las zanahorias en agua hirviendo con sal y córtalas en cubitos. 2. En otra olla con agua caliente pon a cocer los granos de elote. 3. Calienta el aceite en un sartén hondo a fuego suave y sofríe la cebolla hasta que se vea transparente; agrega el jamón y deja que se dore un poco, luego incorpora las zanahorias, elote y vinagre de jalapeño. Sazona con sal y pimienta; cocina hasta que todos los ingredientes se hayan integrado. 4. Sirve con crema. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.