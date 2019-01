Panqué de queso crema Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 10 Este panqué es una mezcla de queso crema, mantequilla, azúcar y huevo. Cómelo como postre o refrigerio. Ingredientes 225 gramos de mantequilla, suavizada

100 gramos de manteca vegetal, suavizada

240 gramos de queso crema, suavizado

1 ½ tazas de azúcar

2 ½ tazas de harina

6 huevos

1 cucharada de extracto de vainilla Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa y enharina un molde para panqué. 2. Bate la mantequilla y la manteca vegetal en un tazón, hasta acremar, aproximadamente 6 minutos. Sin dejar de batir, agrega poco a poco el azúcar y luego el queso crema. 3. Sigue batiendo hasta obtener una mezcla homogénea y esponjada. Agrega la harina, alternando con los huevos, y por último la vainilla. Vierte la pasta dentro del molde engrasado y hornea hasta que el pan se haya cocido y ligeramente dorado, aproximadamente 1 hora. 4. Retira el panqué del horno y déjalo en el molde durante 10 minutos. Desmolda y coloca sobre una rejilla para que se enfríe completamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.