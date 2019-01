Huevos revueltos con salmón ahumado Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo 3 Min Tiempo Prep 2 Min Porciones 2 Haz de tu desayuno un evento especial para dos con estos huevos revueltos on salmón ahumado y perejil picado. ¡Es un pequeño lujo, pero creo que lo vales! Ingredientes 4 rebanadas de pan blanco o integral tostado

4 huevos grandes

10 g de mantequilla

1 cucharada de leche

sal y pimienta al gusto

50 g de salmón ahumado en rebanadas delgadas

Calienta la mantequilla en un sartén hondo a fuego medio. Bate el huevo, leche, sal y pimienta en un recipiente. Vierte en el sartén. Cocina los huevos revolviendo constantemente hasta que se hayan esponjado. Retira del fuego, agrega el salmón y revuelve. Recuerda que es bueno retirar los huevos del fuego antes de que alcancen el punto deseado, para evitar que se cocinen de más. 2. Corta el pan tostado en triángulos y cola alrededor del plato con las puntas hacia el centro. Coloca los huevos revueltos en el centro y espolvorea un poco de perejil. ¡Listo!

