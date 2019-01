Filete de res con tocino y champiñones Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Filete de res en cubos sofrito con trozos de tocino, champiñones y chile serrano. Un filete bien mexicano. Ingredientes 1 kilo de filete de res en cubos de 2 centímetros

Sal y pimienta, al gusto

300 gramos de champiñones frescos, rebanados

200 gramos de tocino, picado

2 cebollas grandes, en medias lunas

12 chiles serranos, sin semillas y en rajas Cómo hacerlo 1. Salpimienta la carne y extiéndela sobre una charola. Déjala reposar dentro del refrigerador durante por lo menos 30 minutos. 2. Cuece los champiñones en agua hirviendo durante unos minutos y escúrrelos bien. 3. Fríe el tocino en su propia grasa hasta que se haya dorado. Retíralo del sarten y reserva la grasa. Sofríe en la grasa del tocino y por separado las cebollas, luego los chiles serranos. 4. Sofríe la carne en el mismo sartén a fuego alto durante 1 minuto, baja el fuego y cocina durante 3 minutos más, sin tapar. Agrega los champiñones y regresa el tocino, cebolla y chiles al sartén. Sazona con sal y pimienta y cocina hasta que todo se haya calentado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.