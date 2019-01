Sopa de huitlacoche Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Huitlacoche fresco licuado con caldo de pollo, chiles serranos y epazote. Una receta fácil y saludable para preparar en cuestión de minutos. Ingredientes 500 gramos de huitlacoche limpio, fresco y firme

1 litro de caldo de pollo

1 cucharada de aceite

1/2 cebolla, finamente picada

2 dientes de ajo, finamente picados 2 chiles serranos, sin semillas y picados

10 hojas de epazote, finamente picadas

Sal y pimienta al gusto

1/2 taza de crema de leche de vaca Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola mediana a fuego medio y sofríe la cebolla junto con el ajo y el chile serrano, hasta que la cebolla se vea transparente. Añade el epazote picado y cocina durante 2 o 3 minutos más. 2. Licua el huitlacoche con 1/2 litro de caldo de pollo y vierte dentro de la cacerola con el resto de los ingredientes. Añade el caldo restante y sazona con sal y pimienta. Reduce el fuego a bajo y deja que hierva durante unos minutos. 3. Sirve con crema.

