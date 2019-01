Pastel delicia de chocolate Tiempo Total 1 H 35 Min Tiempo Activo 1 H 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Un pastel bastante rico en chocolate. Se prepara con leche cortada, chocolate semiamargo y vainilla, y se cubre con un betún de chocolate. La receta lleva chocolate semiamargo, el cual puedes sustituir por chocolate amargo. Ingredientes Pastel 1 taza de leche

2 cucharadas de vinagre blanco

120 gramos de chocolate semiamargo para repostería, derretido

200 gramos de mantequilla

1 ½ tazas de azúcar refinada

4 huevos, separados

1 cucharada de extracto de vainilla

2 ½ tazas de harina

½ cucharadita de bicarbonato

1 pizca de sal Betún 1 taza de crema ligera

250 gramos de chocolate semiamargo para repostería, picado

Azúcar, al gusto

1 cucharada de mantequilla (opcional) Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa y enharina un molde para hornear. 2. Corta la leche con el vinagre y deja reposar durante 5 minutos. Escurre y desecha el suero. 3. Bate la mantequilla en un tazón hasta acremar y, sin dejar de batir, agrega el azúcar, yemas de huevo, chocolate derretido y vainilla. 4. Cierne la harina con el bicarbonato y la sal; incorpora a la mezcla anterior, alternando con la leche cortada. 5. Aparte, bate las claras a punto de turrón y envuélvelas en la masa del pastel. Vierte todo dentro del molde engrasado y hornea durante 1 hora y 15 minutos o hasta que al insertar un palillo en centro éste salga limpio. 6. Retira el pastel del horno, deja enfriar durante 10 minutos en el molde, desmolda y coloca sobre una rejilla para que se enfríe completamente. 7. Mientras, prepara el betún. Coloca la crema en una olla chica a fuego suave, añade el chocolate picado y cocina, sin dejar de mover, hasta que el chocolate se haya disuelto e incorporado por completo. Asegúrate de que no hierva. Endulza al gusto y, si lo deseas, agrega 1 cucharada de mantequilla para darle más brillo. 8. Embetuna el pastel ya frío.

