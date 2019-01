Huevos en salsa de cascabel Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Los huevos enteros se cocinan en una salsa de tomate verde con chile cascabel y sal de grano. Una receta originaria del Estado de Michoacán. Ingredientes 250 gramos de chile cascabel seco, con semillas

3 cucharadas de sal de grano

½ kilo de tomates verde

4 huevos grandes

1. Abre los chiles y tuesta sus cáscaras y semillas cuidando que no se quemen. Licúalos con 3 cucharadas de sal de grano hasta obtener un polvo fino. Reserva. 2. Cuece los tomates en agua hirviendo hasta que empiecen a cambiar de color. Deja que se enfríen y licúalos con un poco de agua. Vierte dentro de un sartén y cocina a fuego medio hasta que empiece a hervir. 3. Agrega uno a uno los huevos y sazona con la mezcla de chile con sal y azúcar.

