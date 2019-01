Tortas ahogadas rápidas Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Bolillos con frijoles refritos y carnitas de cerdo, bañados en dos salsas: salsa de jitomate con orégano y salsa picante de botella. Ingredientes 1 cebolla morada, rebanada

2 limones, su jugo

½ kilo de jitomates

¼ de cucharadita de orégano seco

Sal, al gusto 6 birotes salados, partidos a la mitad

¼ de kilo de frijoles refritos

½ kilo de carnitas, en trozos pequeños

1. Coloca la cebolla rebanada en un recipiente y báñala con el jugo de limón. Deja reposar durante varios minutos para que se desfleme. 2. Cuece los jitomates en agua hirviendo, pélalos y licúalos con orégano y sal. 3. Unta el birote con frijoles refritos y rellénalos con las carnitas. Baña las tortas con la salsa de jitomate y agrega salsa picante al gusto. Agrega cebolla desflemada encima.

