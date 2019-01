Rollos de pechuga rellenos de verdura y queso Tiempo Total 14 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 14 Min Porciones 3 Rollos de filete de pechuga rellenos de verduras y queso, guisados en una salsa de jitomate con chile chipotle y champiñones. Ingredientes 500 gramos de milanesa de pollo

Sal y pimienta, al gusto

1/2 taza de chícharos de lata, escurridos

1 zanahoria, pelada y rallada

2 chiles jalapeños, sin semillas y cortados en tiritas

1 trozo de queso panela, cortado en tiras

2 cucharadas de aceite vegetal 500 gramos de champiñones frescos, rebanados

500 gramos de jitomates

2 dientes de ajo

1 trozo de cebolla

2 chiles chipotles

Salpimienta las milanesas de pechuga y rellénalas con chícharos, zanahoria, chile jalapeño y queso. Enrolla las pechugas rellenas y amárralas con hilaza o préndelas con un palillo. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y fríe los rollos hasta que hayan perdido su color rosa. Agrega los champiñones y cocina durante 5 minutos. 3. Cuece los jitomates en agua hirviendo, pélalos y licúalos junto con el ajo, cebolla, chipotle, crema y sal. Vierte sobre los rollos y cocina durante 5 minutos más.

