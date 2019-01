Panqué de cerezas y pasas Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Una receta bastante sencilla para preparar un panqué de cereza y pasas. Si lo deseas, utiliza brandy en lugar de ron y jugo de piña en lugar de leche. Ingredientes 200 gramos de mantequilla

1 taza de azúcar

3 cucharadas de miel de maíz

6 huevos

4 cucharadas de ron o brandy

2 tazas de harina más 1 cucharada 2 cucharaditas de polvo de hornear

1 pizca de sal

50 gramos de pasas

75 gramos de cerezas en almíbar, escurridas y partidas por mitad

1/2 taza de leche

1/4 taza de azúcar glass Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa y enharina un molde para panqué. 2. Bate la mantequilla en un tazón grande hasta acremar, luego agrega el azúcar y la miel de maíz. Bate 5 minutos y agrega los huevos uno a uno, luego el ron. 3. Cierne 2 tazas de harina con el polvo para hornear y la sal. Incorpora los polvos al tazón con la mantequilla, alternando con la leche. Enharina las pasas y las cerezas con 1 cucharada de harina y envuélvelas en la pasta del panqué. 4. Vierte la pasta dentro del molde engrasado y hornea durante 40 minutos o hasta que el panqué esté cocido y ligeramente dorado. 5. Retira el panqué del horno y déjalo reposar dentro del molde durante 10 minutos. Desmolda y permite que se enfríe completamente.

