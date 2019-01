Chuletas de cerdo a la naranja Tiempo Total 8 H 45 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Las chuletas se marinan durante varias horas en una mezcla de salsa inglesa, aceite de oliva, jugo de naranja y hierbas. La espera vale la pena. Ingredientes 1 kilo de papas cambray

12 chuletas de cerdo delgadas

1 taza de salsa inglesa, o al gusto

2 tazas de perejil, finamente picado

2 ramitas de romero tierno, sus hojas picadas 1 taza de aceite de oliva

3 naranjas dulces, su jugo

2 naranjas agrias, su jugo

Mezcla la salsa inglesa, 1 taza de perejil, romero, aceite y jugos de naranja en un recipiente; agrega las chuletas, tapa y deja marinar dentro del refrigerador durante por lo menos 8 horas. 2. Precalienta el horno a 180º centígrados. Engrasa una charola para hornear grande. 3. Escurre las chuletas y colócalas, sin encimar, en la charola engrasada. Cubre con papel aluminio y hornea durante 30 minutos. 4. Mientras, cuece las papas en una olla con agua y sal, hasta que puedas picarlas fácilmente con un tenedor. 5. Saca las chuletas del horno, espolvorea encima 1 taza de perejil y hornea, sin tapar, durante 5 minutos más. Sirve las chuletas acompañadas con las papas cambray.

