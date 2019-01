Lomo a las naranjas Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Lomo de cerdo en salsa de naranjas dulce y agria con puré de tomate y chile chipotle. Una receta para chuparse los dedos. Ingredientes 1 kilo de lomo en trozo

1 diente de ajo

8 pimientas

Sal, al gusto

2 cucharadas de aceite vegetal

1 taza de puré de tomate

2 chiles chipotles adobados ½ taza de cebolla, picada

1 cucharada de fécula de maíz

1 taza de jugo de naranja dulce

½ taza de jugo de naranja agria

2 hojas de laurel

1 lata (220 gramos) de chícharos, escurridos Cómo hacerlo 1. Machaca el ajo junto con la pimienta y la sal. Pica el lomo varias veces con un cuchillo y úntalo con la pasta anterior. Tapa y deja que repose dentro del refrigerador durante por lo menos 30 minutos. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto y sella el lomo hasta que tome un tono dorado oscuro uniforme. 3. Retira la carne del sartén, reduce el fuego y sofríe la cebolla en la grasa del lomo hasta que se vea transparente. Licúa el puré de tomate junto con los chipotles y vierte sobre la cebolla acitronada. 4. Diluye la fécula de maíz en un poco de jugo de naranja. Incorpórala al sartén con la salsa y agrega los dos jugos de naranja y laurel. 5. Rebana el lomo e incorpóralo al sartén con la salsa. Tapa y cocina a fuego suave hasta que se haya cocido completamente. Agrega los chícharos y cocina hasta que se hayan calentado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.