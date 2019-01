Pasta con salchicha y chícharos Tiempo Total 27 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 12 Min Porciones 6 Pasta corta con una mezcla de salchicha, chícharos, poro y un toque de vino blanco. Acompaña este platillo con un vino tinto joven. Ingredientes 400 gramos de pasta tipo penne o macarrón

1 cucharada de mantequilla

2 cucharadas de aceite de oliva

1 poro, finamente rebanado

1 lata chica de chícharos, escurridos 300 gramos de salchicha, en rebanadas delgadas

1/3 de taza de vino blanco seco

100 gramos de crema

Sal, al gusto

Queso parmesano rallado, al gusto Cómo hacerlo 1. Cuece la pasta de acuerdo a las instrucciones del paquete. Escurre bien. 2. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio y sofríe el poro hasta que se vea transparente. Agrega las salchichas y el vino blanco. Cocina hasta que el alcohol se haya evaporado. 3. Reduce el fuego, añade la crema y los chícharos. Sazona con sal y cocina hasta que todo se haya calentado. Apaga y agrega la pasta cocida; mezcla bien. 4. Sirve y espolvorea con queso parmesano. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.