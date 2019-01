Cochinita del sureste Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 50 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Una receta de cocinita pibil, diferente a la tradicional. La carne se cuece en una mezcla de achiote y vinagre y termina de guisarse con cebolla morada y chiles serranos. Pruébala, te vas a sorprender de lo fácil y deliciosa que es. Ingredientes 1 ½ kilos de lomo de cerdo, en trozos grandes

1 taza de vinagre blanco

100 gramos de achiote

Sal, al gusto

3 cucharadas aceite 1 kilo de cebolla morada, fileteada

10 chiles serranos frescos, en rajas

3 dientes de ajo

1 pizca de cominos

1 pizca de mejorana Cómo hacerlo 1. Licúa ½ taza de vinagre con 50 gramos de achiote, sal y un poco de agua. Vierte dentro de una olla y agrega la carne; tapa y cuece hasta que la carne quede bien suave. Deshébrala finamente y reserva el caldo. 2. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio y sofríe la cebolla y los chiles, hasta que la cebolla se vea transparente. 3. Coloca la carne deshebrada en una cacerola limpia, licúa el resto del achiote con ½ taza de vinagre, ajo, comino, mejorana y sal. Vierte sobre la carne deshebrada y agrega la cebolla con los chiles. Añade solo un poco del caldo de cocción de la carne. Cocina a fuego suave durante 15 minutos. 4. Sirve sobre tostadas o en tacos.

