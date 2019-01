Helado de caramelo con nuez Tiempo Total 4 H 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 El caramelo se prepara simplemente con azúcar y nuez, luego se incorpora a una mezcla de crema para batir, azúcar y huevo. Ingredientes 1 taza de azúcar

2 huevos, separados

1 cucharada de extracto de vainilla

250 gramos de crema para batir

1. Coloca 1/4 taza de azúcar en una cacerola a fuego medio y calienta, moviendo constantemente, hasta formar un caramelo. Apaga y agrega la nuez. Vierte la mezcla sobre un trozo de papel encerado y deja que se enfríe y endurezca. 2. Mientras, bate las yemas de huevo con 1/2 taza de azúcar y la vainilla, hasta integrar perfectamente. 3. Aparte, bate la crema para batir con el azúcar restante. Envuelve en las yemas. 4. Bate las claras de huevo a punto de turrón y envuelve en las yemas con crema. 5. Tritura el caramelo con nuez e incorpóralo al resto de los ingredientes. 6. Vierte la mezcla dentro de moldes individuales y congela.

