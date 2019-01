Tortitas de atún Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Tortitas de de atún con chícharo, zanahoria y granos de elote. Deliciosas servidas sobre hojas de lechuga y aderezadas con salsa cátsup y salsa picante. Ingredientes 1 taza de harina

1 cucharadita de polvo para hornear

1 huevo

Sal y pimienta

1/2 taza de leche 2 latas (170 gramos cada una) de atún, escurrido y desmenuzado

1 lata (220 gramos) de chícharos con zanahoria, escurridos

1 lata (220 gramos) granos de elote, escurridos

1. Mezcla la harina, polvo para hornear, huevo, pimienta y leche en un tazón. Bate con un batidor de globo hasta obtener una pasta espesa. Incorpora el atún y las verduras. Mezcla bien. 2. Calienta suficiente aceite en un sartén a fuego medio-alto. Coloca cucharadas de la mezcla dentro del aceite caliente y fríelas hasta que se hayan dorado por ambos lados. Pícalas con 1 o 2 veces con un tenedor y colócalas sobre papel absorbente.

