Ceviche de verduras Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 25 Una mezcla de coliflor, zanahoria, champiñones, jitomate, cebolla y cilantro, "cocida" en jugo de limón. Ingredientes 1 coliflor mediana

3 zanahorias, peladas y finamente picadas

125 gramos de champiñones frescos, rebanados

3 jitomates medianos, picados

2 cebollas medianas, picadas 12 ramas de cilantro, picado

Sal, al gusto

4 limones o más, su jugo

25 tostadas

2 aguacates, pelados y rebanados Cómo hacerlo 1. Separa los ramitos de la coliflor y colócalos dentro de un tazón de vidrio junto con la zanahoria, champiñones, jitomate, cebolla y cilantro. Sazona con sal y vierte encima el jugo de limón; mezcla con cuidado. Tapa y refrigera durante 1 hora. 2. Sirve el ceviche sobre tostadas y adorna con rebanadas de aguacate. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

