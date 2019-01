Revoltijo de verduras con huevo Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Un revoltijo de huevo con nopales, rajas de chile poblano y ejotes. Sirve este platillo durante el desayuno o la comida. Ingredientes ½ kilo de nopales, picados

2 chiles poblanos, desvenados y en rajas

¼ de kilo de ejotes, picados

1 cucharada de aceite

8 huevos

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca los nopales, rajas de chile poblano y ejores en una olla con ¼ de taza de agua. Tapa y cuece hasta que estén suaves, aproximadamente 15 minutos. Una vez cocidas, agrega aceite, huevos, sazonador y sal. 2. Agrega el aceite y cuando éste se haya calentado incorpora los huevos. Revuelve y cocina hasta que el huevo se haya cuajado.

