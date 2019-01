Chiles rellenos de champiñones con queso gratinado Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 9 Min Porciones 4 Chiles poblanos rellenos de champiñones y cubiertos con queso Oaxaca gratinado. Un platillo vegetariano a prueba de carnívoros. Ingredientes 4 chiles poblanos, asados, pelados y desvenados

2 tazas de champiñones, rebanados

1 taza de queso Oaxaca, rallado

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 150º centígrados. 2. Rellena los chiles con los champiñones y colócalos, sin encimar, dentro de un refractario; sazónalos con sal y espolvoréalos con el queso. 3. Hornea hasta que los chiles se hayan calentado perfectamente, los champiñones suavizado y el queso gratinado.

