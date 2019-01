Mayonesa sin huevo Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 16 Esta receta de mayonesa lleva leche evaporada en lugar de huevo. Una opción saludable para quienes tienen problemas con el colesterol. Ingredientes ½ taza de leche evaporada fría

½ cucharadita de sal

¼ de cucharadita de mostaza

1 diente de ajo, picado

1 limón, su jugo

1. Licúa la leche evaporada con la sal, mostaza, ajo y jugo de limón hasta lograr una mezcla homogénea. Agrega el aceite en un chorro delgado, mientras sigues licuando, hasta obtener una consistencia espesa.

