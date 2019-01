Chiles jalapeños en escabeche Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Chiles jalapeños en escabeche hechos en casa, mejor y más saludables que las marcas comerciales con conservadores. Utiliza esta misma receta para preparar chiles serranos o güeros. Ingredientes 8 chiles jalapeños, en rajas o enteros

1 cebolla chica, en rodajas

1 zanahoria, pelada y en rodajas

½ taza de vinagre de manzana

½ litro de agua

1 cucharada de consomé granulado

½ cucharada de aceite

1. Coloca todos los ingredientes en una olla a fuego bajo y cocina hasta que empiecen a hervir. Tapa y deja que hiervan de 20 a 30 minutos. 2. Retira del fuego y pasa la mezcla a un frasco de vidrio. Mantenlos en refrigeración.

