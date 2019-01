Mermelada morena de fresa Tiempo Total 2 H 35 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 20 Una mermelada superior al resto debido al uso de azúcar mascabado. Si lo deseas, puedes sustituir la fresa por piña, mango o durazno. Ingredientes ½ kilo de fresas congeladas

2 tazas de azúcar mascabado Cómo hacerlo 1. Descongela las fresas en una olla mediana y machácalas bien. Agrega el azúcar y deja reposar durante 2 horas. 2. Pasado ese tiempo, coloca la olla a fuego bajo y cocina las fresas durante 30 minutos o hasta que adquieran la consistencia de mermelada.

