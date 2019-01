Rajas con carne Tiempo Total 1 H 40 Min Tiempo Activo 1 H 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Carne de cerdo sin grasa con rajas de chile poblano y güero en una salsa de jitomate con un toque de chile serrano. Ingredientes ½ kilo de carne de cerdo sin grasa, en trozos

8 chiles poblanos, asados, pelados y en rajas

4 chiles güeros, asados, pelados y en rajas

½ kilo de jitomate

1 diente de ajo chico

1 chile serrano

1. Cuece la carne en una olla a fuego medio con muy poca agua para que se cocine en su jugo hasta que quede suave, aproximadamente 1 hora. 2. Mientras, asa los chiles poblanos y chiles güeros directamente sobre la flama, pélalos, desvénalos y córtalos en rajas 3. Aparte, asa los jitomates, ajo y chile serrano en un comal a fuego medio-alto. Pela los jitomates y licúalos junto con el ajo y el chile serrano. 4. Cuando la carne se haya cocido y su jugo evaporado, agrega las rajas de chiles poblano y güero; cocina a fuego suave, moviendo de vez en cuando, durante 10 minutos. Vierte la salsa de jitomate, sazona con sal y deja que todo hierva durante 10 minutos más.

