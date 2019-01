Chocolate a la mexicana con tres leches Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Chocolate caliente a base de tres leches con un toque de vainilla y canela. Esta receta se convertirá en una de tus favoritas. Ingredientes 1 litro de leche

1 lata (398 gramos) de leche condensada

1 lata (378 gramos) de leche evaporada

4 tablillas de chocolate de mesa

1 cucharada de esencia de vainilla

1 varita de canela Cómo hacerlo 1. Calienta las tres leches en una olla a fuego suave, moviendo constantemente, hasta que empiecen a hervir. Agrega el chocolate, vainilla y canela y deja que que hierva, moviendo constantemente, hasta que se desbarate el chocolate. 2. Retira la vara de canela y deja que el chocolate baje de temperatura un poco. Con mucho cuidado licúa poco a poco el chocolate hasta que forme bastante espuma. Asegúrate de que no esté muy caliente al hacerlo. 3. Regresa el chocolate a la olla, deja que hierva suavemente y vuelve a batir. Sirve y, si lo deseas, espolvorea con un poco de chocolate rallado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.