Pastel de zanahoria cocida Tiempo Total 1 H 35 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 14 En esta receta la zanahoria se cuece primero antes de incorporarse al pastel. Un pastel sin leche ni mantequilla. Ingredientes 3 tazas de zanahoria, peladas

3 huevos

1 ½ tazas de aceite

2 tazas de azúcar

1 taza trocitos de piña en almíbar, escurridos

1 taza de nueces picadas 2 ½ tazas de harina

1 cucharadita de bicarbonato

1 cucharadita de canela

1 cucharadita de esencia de vainilla

1. Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa y enharina un molde o refractario. 2. Cuece las zanahorias en una olla con agua hirviendo durante 10 minutos. Déjalas enfriar y rállalas. 3. En un tazón grande bate los huevos, aceite y azúcar hasta que la mezcla tome un color blanco, alrededor de 10 minutos. 4. Agrega las zanahorias ralladas, piña y nuez. Bate durante 5 minutos más. Añade la harina, bicarbonato, canela, vainilla y sal. Mezcla bien. 5. Vierte dentro del molde engrasado y hornea hasta que el pan esté bien cocido y ligeramente dorado, aproximadamente 50 minutos. 6. Apaga el horno y deja el pan adentro durante 30 minutos.

