Galletas de mantequilla y nuez Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 60 Una receta básica de sólo cinco ingredientes: mantequilla, azúcar glass y granulada, harina de trigo y nuez. Ingredientes 750 gramos de mantequilla

250 gramos de azúcar glass

1 kilo de harina

¾ de taza de nuez, picada

Bate la mantequilla en un tazón hasta que se haya acremado y, sin dejar de batir, agrega el azúcar glass. Añade poco a poco la harina y amasa hasta que la masa no se pegue en tus manos. Incorpora las nueces. 2. Cdoloca la masa dentro de una bolsa de plástico y deja que repose durante 1 hora. 3. Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa y enharina charolas para hornear. 4. Saca la masa del refrigerador y forma bolitas del tamaño de una nuez. Acomódalas en las charolas, separándolas entre sí por 1 centímetro. 5. Hornea hasta que que las galletas se vean ligeramente doradas. Retira del horno, deja enfriar y espolvorea con azúcar.

