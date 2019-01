Galletas Anita Tiempo Total 1 H 40 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 40 Min Porciones 50 Estas galletas son una simple mezcla de harina de trigo, margarina y cerveza clara. Una vez listas se revuelcan en azúcar con canela, como polvorones. Ingredientes 1 kilo de harina de trigo

360 gramos de margarina con sal

360 gramos de margarina sin sal

½ cerveza clara de lata

Mezcla en un tazón la harina, margarina con sal, margarina sin sal y cerveza. Amasa hasta formar una bola suave. Tapa con una servilleta de algodón y deja reposar dentro del refrigerador por 1 hora. 2. Precalienta el horno a 180º centígrados. Engrasa y enharina charolas para hornear. 3. Extiende la masa con un rodillo, sobre una superficie plana y enharinada, hasta que tenga un grosor de 1 centímetro. Corta con un molde de galletas. 4. Hornea en hasta que las galletas se hayan cocido y su base dorado. 5. Saca las galletas del horno y, aún calientes, revuélcalas en la mezcla de azúcar con canela.

