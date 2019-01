Postre campesino Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una mezcla de leche, huevo y azúcar con un toque de chocolate amargo. Un postre fácil de preparar que no requiere de muchos ingredientes, trabajo ni experiencia en la cocina. Ingredientes 4 huevos, batidos

2 tazas de leche

2 a 4 cucharadas de azúcar

3 cucharadas de mermelada de frambuesa o chabacano

1. Precalienta el horno a 140º centígrados. 2. Calienta la leche con el azúcar y agrega los huevos batidos. Cuela sobre un refractario con capacidad para 1 litro. 3. Cubre el refractario con papel aluminio y hornea a baño María hasta que se haya cuajado como flan, aproximadamente 1 hora. 4. Permite que se enfríe y coloca una capa de mermelada encima. Espolvorea con el chocolate rallado. Refrigera y sirve esta bien frío.

