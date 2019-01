Champurrado de chocolate Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 24 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 10 Una receta tradicional, fácil y sabrosa. Se trata de una mezcla de leche, chocolate, azúcar y un toque de canela. Ingredientes 1 litro de leche

1 ramita de canela

1 taza de agua

300 gramos de masa de maíz

1 taza de azúcar o al gusto

2 tablillas de chocolate de mesa Cómo hacerlo 1. Hierve la leche junto con la canela en una olla grande a fuego medio. Agrega el azúcar y el chocolate y cocina hasta que el chocolate se disuelva y empiece a hervir. 2. Mientras, diluye la masa de maíz en un recipiente con 1 taza de agua. Revuelve bien hasta que no queden grumos. Cuela y agrega a la olla una vez que el chocolate se haya disuelto. 3. Baja el fuego y cocina, moviendo constantemente, hasta que la masa se haya cocido, aproximadamente 10 minutos. 4. Sirve este champurrado recién hecho y caliente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

