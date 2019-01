Plátanos al horno Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 24 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Los plátanos enteros se hornean bañados en jugo de naranja y cubiertos de azúcar morena y nuez picada. Una receta dulcemente fácil. Ingredientes 1 barrita (90 gramos) de mantequilla

12 plátanos grandes, pelados

1 ½ tazas de jugo natural de naranja o el necesario

250 gramos de azúcar morena

250 gramos de nuez, picada Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 150º centígrados y engrasa con abundante mantequilla un refractario rectangular. 2. Acomoda los plátanos en el refractario engrasado y vierte sobre ellos el jugo de naranja, asegurándote de que queden casi cubiertos. Espolvorea con azúcar morena y distribuye encima las nueces picadas. 3. Hornea, volteando 3 o 4 veces, hasta que los plátanos tomen un color dorado y el jugo de naranja adquiera la apariencia de una miel oscura.

