Pastel de chocolate con almendras Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Este pastel de chocolate lleva galletas Marías en lugar de harina, lo que le da una consistencia bastante agradable. Ingredientes 250 gramos de chocolate semiamargo para repostería

180 gramos de mantequilla

1 ¼ tazas de azúcar

6 huevos, separados

4 cucharadas de galletas Marías, molidas

100 gramos de almendras molidas, con cáscara Para adornar Azúcar glass

Nueces o almendras, en mitades

Cerezas en almíbar Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa y enharina un refractario rectangular o molde para pastel. 2. Derrite el chocolate a baño María. 3. En un tazón acrema la mantequilla con el azúcar. Agrega una por una las yemas y sigue batiendo. Añade las galletas Marías, almendras y chocolate derretido. Incorpora con una espátula. 4. Aparte, bate las claras a punto de turrón y envuélvelas en la mezcla anterior. Vierte dentro del molde engrasado y hornea hasta que se haya cocido, aproximadamente 50 minutos. 5. Espolvorea con azúcar glass nueces o almendras en mitades y cerezas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.