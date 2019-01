Ensalada de sirloin Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Ensalada de bistec de res con lechuga, jitomate, queso azul y otros vegetales frescos. Puedes sustituir el sirloin por cualquier otro tipo de corte. Ingredientes 800 g de sirloin de res

5 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de vinagre de vino tinto

1½ cucharadas de jugo de limón

1 diente de ajo machacado

½ cucharadita de sal

1/8 de cucharadita de pimienta negra recién molida

1 cucharadita de salsa inglesa 125 g de queso azul desmoronado

1 lechuga orejona bien lavada y en trozos pequeños

2 jitomates rebanados

1 pimiento verde pequeño sin semillas y rebanado

1 zanahoria pelada y rebanada

1 cebolla morada pequeña pelada y rebanada

1. Precalienta el asador, comal o parrilla a temperatura alta. 2. Engrasa ligeramente. Barniza los filetes con 1 cucharada de aceite de oliva y asa de 3 a 5 minutos por cada lado o hasta que alcancen el punto deseado. Retira del fuego y deja que se enfríen. Corta en tiras delgadas. 3. En un tazón pequeño, mezcla el aceite de oliva restante, vinagre, jugo de limón, ajo, sal, pimienta y salsa inglesa. Incorpora el queso. Cubre y refrigera 4. Coloca la lechuga en los platos, luego el jitomate, pimienta, cebolla, aceitunas y, finalmente, la carne. Rocía con el aderezo. Sirve con pan del día ligeramente tostado.

