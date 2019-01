Manzanas al vino tinto Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 35 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Mitades de manzana con azúcar y vino tinto. Este postre se prepara en sólo 5 minutos, pero debe hornearse durante hora y media. Ingredientes 8 manzanas, sin corazón ni semillas

8 cucharadas de azúcar

4 a 6 tazas de vino tinto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170º centígrados. 2. Acomoda las manzanas en un molde refractario, rellena el hueco de su corazón con azúcar y vierte sobre éstas el vino tinto. Hornea durante 1 ½ horas, bañándolas con el vino tinto del refractario cada 20 minutos. 3. Sirve estas manzanas con una una bola de helado de vainilla. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

