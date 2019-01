Pastel de manzanas ralladas Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 10 Un pan dulce que le encantará a toda tu familia. Se trata de una mezcla de harina y manzanas con huevo, mantequilla y leche evaporada. Ingredientes 2 tazas de harina

180 gramos de mantequilla, derretida

3 huevos

2 cucharaditas de polvo de hornear

1 lata (378 gramos) de leche evaporada 1 ¼ de tazas de azúcar

10 manzanas, peladas y ralladas

Azúcar blanca extra para espolvorear

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados. Engrasa un molde para hornear. 2. Cierne la harina dos veces y licúala junto con la mantequilla derretida, huevos, polvo para hornear, leche evaporada y azúcar. Vierte dentro de un tazón y mezcla con la manzana. 3. Pasa la mezcla al molde engrasado y espolvorea con azúcar y canela. Hornea hasta que el pan se haya cocido y la superficie se vea dorada, aproximadamente 40 minutos.

