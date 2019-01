Pan de manzana sin mantequilla Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 32 Un pastel de manzana delicioso sin leche ni mantequilla. Prepara esta receta durante la temprada de manzana cuando esta fruta sabe mejor y es más económica. Ingredientes 5 manzanas grandes, peladas y picadas

3 tazas de harina

2 tazas de azúcar

3 huevos

½ cucharadita de sal 1 cucharadita de bicarbonato

1 taza de aceite

2 cucharadas de extracto de vainilla

1 taza de nuez picada

Canela en polvo, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa y enharina un molde para hornear. 2. Coloca en un tazón la harina, azúcar, huevos, sal, bicarbonato, aceite, vainilla, nuez y canela. Mezcla con una espátula hasta lograr una pasta homogénea e incorpora la manzana. 3. Vierte dentro del molde engrasado y hornea hasta que se haya cocido y la superficie se vea ligeramente dorada, entre 40 y 45 minutos. 4. Deja el pan dentro del molde por 10 minutos y desmolda para que se enfríe completamente sobre una rejilla.

