Postre alemán de manzana Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Rebanadas de manzana cubiertas de una mezcla de harina, huevo y hojuelas de maíz con un toque de vainilla. A este postre se le conoce también como cobbler de manzana. Ingredientes 1 kilo de manzanas, peladas y rebanadas

1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

1 taza de harina

2 cucharadas de polvo para hornear

1 taza de azúcar 2 huevos, separados

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 tazas de hojuelas de maíz

Azúcar extra para espolvorear, al gusto

Canela en polvo, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175º centígrados y engrasa con mantequilla un refractario grande. 2. Acomoda las rebanadas de manzana dentro del molde engrasado. 3. Cierne sobre un tazón la harina, polvo para hornear y azúcar. Agrega las yemas de huevo, vainilla y hojuelas de maíz; mezcla hasta obtener una pasta homogénea. 4. Aparte, bate las claras a punto de turrón y envuélvelas en la mezcla anterior. Vierte todo sobre las manzanas en el refractario, asegurándote de cubrirlas completamente. 5. Derrite la mantequilla en un sartén a fuego medio y vierte sobre la cubierta de las manzanas. Espolvorea con azúcar y canela al gusto. 6. Hornea hasta que la superficie del postre se haya dorado ligeramente, entre 30 y 45 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.