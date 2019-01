Soufflé de brócoli y coliflor Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Esta receta de soufflé mezcla brócoli, coliflor y, por supuesto, huevo y queso. Disfrútala como entrada o guarnición. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

½ taza de cebolla, picada

½ taza de pimiento verde, picado

1 taza de ramitos de brócoli

1 taza de ramitos de coliflor 1 taza de queso manchego, rallado

1 ½ tazas de leche

¾ de taza de harina para hot cakes

3 huevos

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 150º centígrados y engrasa un refractario cuadrado. 2. Cuece el brócoli y la colifor en agua hirviendo con sal, hasta que estén suaves, pero aún firmes. Escurre. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y sofríe la cebolla junto con el pimiento morrón hasta que la cebolla se vea transparente. 4. Coloca el brócoli y la coliflor en el fondo del refractario, agrega encima el pimiento con cebolla y mitad del queso. 5. Licúa leche, harina, huevos, sal y pimienta molida. Vierte sobre las verduras en el refractario y cubre con el resto del queso. 6. Hornea hasta que el soufflé se haya cuajado, aproximadamente 40 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

