Pollo picante con verduras salteadas Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Este pollo picante con vegetales sofritos toma menos de 30 minutos en preparaser. Perfecto para el menú entre semana. Ingredientes 2 pechugas de pollo deshuesadas, sin piel y en cubos

3 cucharaditas de chile en polvo

sal y pimienta negra recién molida al gusto

1 cucharada de aceite de oliva

1 pimiento verde sin semillas y picado

1 cebolla pequeña pelada y picada

1 ó 2 chiles verdes sin semilla y finamente picados

1 jitomate grande en trozos Cómo hacerlo 1. Sazona el pollo con 1 cucharadita de chile en polvo, sal y pimienta. 2. Calienta el aceite en un sartén grande o wok a fuego medio alto y sofríe el pollo sazonado durante 3 ó 4 minutos o hasta que se haya ablandado. Retira del sartén con una pala ranurada y manténlo caliente. 3. En el mismo sartén, sofríe el pimiento verde y la cebolla hasta que se ablanden. Agrega el chile verde, jitomate y chile en polvo restante. 4. Sofríe de 3 a 5 minutos más, agrega el pollo, revuelve y sofríe durante otros 2 minutos. Sirve con arroz. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.