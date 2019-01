Croquetas de papa sencillas Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Una receta sencilla y tradicional. Las croquetas se forman con puré de papa recién hecho, se empanizan y se fríen hasta que quedan bien crujientes y doradas. Ingredientes 5 papas, peladas y picadas

Sal y pimienta, al gusto

½ barrita (45 gramos) de mantequilla

2 cucharadas de leche

1 cucharada de perejil picado 2 cucharadas de harina

1 huevo, batido

½ de taza (75 gramos) de pan molido

Aceite de maíz Cómo hacerlo 1. Cuece las papas en una olla con agua hirviendo y sal, hasta que empiecen a deshacerse. Escurre con un colador y machaca las papas hasta formar un puré. 2. Agrega mantequilla, sal, pimienta, leche y perejil; revuelve y deja enfriar. 3. Forma las croquetas con el puré de papa, pásalas por harina, mójalas con huevo batido y empanízalas con pan molido. 4. Calienta suficiente aceite en un sartén a fuego medio-alto y fríe las croquetas hasta que queden crujientes y doradas. Escurre el exceso de grasa en una servilleta.

