Berenjenas parmesanas Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Rebanadas de berenjena bañadas en una salsa de jitomate y cubiertas con queso gratinado. Sirve como guarnición o plato fuerte vegetariano. Ingredientes 1 kilo de berenjenas, en rebanadas de 1 centímetro de grueso

2 cucharadas de sal de grano

Aceite vegetal

1/2 killo de jitomate, sin semillas y picado

2 dientes de ajo, machacados

3 hojas grandes de albahaca fresca, picada 3 ramas de perejil, picado

1 cucharaditas de azúcar

1 pizca de tomillo seco

Sal y pimienta, al gusto

2 tazas de queso Oaxaca, deshebrado Cómo hacerlo 1. Coloca las rebanadas de berenjena en un colador o rejilla y espolvoréalas con la sa y déjalas reposar durante 30 minutos. Enjuágalas y sécalas con una servilleta. 2. Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa un refractario rectangular. 3. Calienta aceite en un sartén a fuego medio y sofríe las berenjenas hasta que se suavicen un poco. Retira el exceso de grasa. 4. Calienta 2 cucharadas de aceite en una cacerola a fuego medio-alto y agrega el jitomate, ajo, albahaca, perejil, azúcar y tomillo. Cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que el jugo del jitomate se haya evaporado completamente. Reduce el fuego y deja que la salsa espese; sazona con sal y pimienta. 5. Cubre el fondo del refractario con un poco de salsa de jitomate, acomoda encima una capa de berenjenas y cubre con queso. Repite el procedimiento de capas hasta terminar con una capa de queso. 6. Hornea durante 15 minutos o hasta que el queso se haya gratinado y dorado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

