Soufflé de atún con verduras Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Una mezcla de atún, papa, zanahoria, chiles jalapeños y huevo. Sirve este delicioso soufflé con una ensalada de lechuga. Ingredientes 3 latas (120 gramos cada una) de atún, escurrido

4 huevos

Chiles jalapeños en vinagre, al gusto

1 lata (378 gramos) de leche evaporada

1 cucharada de consomé de pollo granulado

Sal y pimienta, al gusto

1 papa, cocida y cortada en cuadritos

2 zanahorias chicas, peladas, cocidas y cortadas en cuadritos Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 150º centígrados y engrasa un refractario rectangular. 2. Licúa el atún junto con los huevos, jalapeños, leche evaporada, consomé granulado, sal y pimienta. Vierte dentro de un tazón y agrega las papas y las zanahorias. 3. Vierte la mezcla dentro del refractario engrasado y hornea hasta que la superficie del soufflé se haya dorado ligeramente, entre 40 y 50 minutos.

