Camarones rápidos Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Camarones en una mezcla de salsa cátsup, puré de jitomate, salsa picante y crema. Como su nombre lo dice, estos camarones son rápidos y se preparan en cuestion de minutos. Ingredientes 1 kilo de camarones, pelados

2 cucharadas de mantequilla

1 diente de ajo, picado

1 taza de salsa cátsup

1 taza de puré de jitomate Salsa picante de botella, al gusto

12 ramas de perejil, sus hojas

2 cucharadas de crema

Calienta la mantequilla en un sartén con a fuego suave y sofríe los camarones con el ajo hasta que hayan tomado un color rosa. 2. Licúa la salsa cátsup, puré de tomate, salsa picante y perejil. Vierte sobre los camarones y sazona con consomé granulado. Tapa y cocina a fuego suave durante 5 minutos. 3. Apaga e incorpora la crema. Sirve inmediatamente.

