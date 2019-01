Camarones a la mexicana Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 14 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Camarones en una salsa de jitomate con tres chiles: pasilla, mulato y ancho. Sirve este delicioso platillo sobre arroz blanco. Ingredientes 2 chiles pasilla

2 chiles mulatos

1 chile ancho

3 jitomates medianos

1 trozo de cebolla 1 diente de ajo

1 cucharada de aceite

Sal, al gusto

1. Tuesta los chiles en un comal a fuego suave cuidando que no se quemen. Desvénalos y remójalos en agua hirviendo hasta que suavicen, aproximadamente 20 minutos. 2. Licúa los chiles remojados junto el jitomate, cebolla y ajo. Cuela. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego suave y fríe la salsa anterior hasta que cambie de color; sazona con sal y deja que hierva durante por lo menos 5 minutos. 4. Añade los camarones y suficiente agua como para cubrirlos. Hierve hasta que los camarones se hayan cocido, entre 3 y 4 minutos.

