Lomo con papas en salsa de chipotle Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Lomo de cerdo con papas en una salsa de jitomate con chile chipotle y jugo de naranja. Un platillo simple, pero sabroso. Ingredientes 1 kilo de lomo en trozo

1 cucharada de aceite de oliva

Sal de ajo y pimienta, al gusto

3 jitomates

¼ de cebolla

1 diente de ajo 1 cucharada de consomé granulado

2 o 3 chiles chipotles

1 taza de jugo de naranja natural

3 papas, cuarteadas

1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Sazona el lomo con sal de ajo y pimienta y fríelo en el aceite caliente hasta que se haya dorado uniformemente. 2. Licúa los jitomates con la cebolla, ajo, consomé granulado, chiles chipotles y el jugo de naranja. Vierte sobre el lomo dorado y agrega las papas. 3. Deja que hierva, reduce el fuego, tapa y cocina durante 30 minutos. Saca el lomo de la cacerola, déjalo reposar unos minutos y rebánalo con un cuchillo filoso. Regrésalo a la salsa para que dé un último hervor. 4. Si deseas, agrega las aceitunas.

