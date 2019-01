Cerdo en salsa de cacahuate... Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Trozos de carne de cerdo en una salsa de jitomate con jugo de naranja y chile chipotle. Sirve este sabroso platillo con frijoles refritos o arroz a la mexicana. Ingredientes 1 kilo de carne de puerco, en trocitos

1 cebolla

3 dientes de ajo

2 hojas de laurel

Sal y pimienta, al gusto

2 cucharadas de aceite vegetal 2 tazas de jugo de naranja natural

1 ½ tazas de puré de tomate

400 gramos de cacahuates, pelados

3 chiles chipotles adobados

1 cucharada de consomé de pollo granulado Cómo hacerlo 1. Coloca la carne, cebolla, 2 dientes de ajo y laurel en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que esté suave, alrededor de 35 minutos. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Escurre la carne y fríela en el aceite caliente hasta que se haya dorado. 3. Licúa el jugo de naranja, 1 diente de ajo, puré de tomate, cacahuates y chiles chipotles. Vierte sobre la carne y sazona el consomé granulado, sal y pimienta. Deja que hierva a fuego lento durante varios minutos, hasta que los sabores se incorporen. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.