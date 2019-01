Lomo mechado a la cerveza Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 El lomo se mecha con jamón, tocino, almendras y ciruelas pasas, luego se cocina a fuego lento en cerveza y jugo de naranja. Ingredientes 1 ½ kilos de lomo de cerdo en un trozo

3 dientes de ajo, machacados

Sal y pimienta, al gusto

150 gramos de tocino

50 gramos de jamón

20 almendras, peladas y picadas

250 gramos de ciruelas pasas, deshuesadas y picadas 2 cucharadas de aceite

2 latas (355 mililitros cada una) de cerveza

2 hojas de laurel

½ cucharadita de orégano

1 cebolla grande, en rodajas

1. Unta el lomo con ajo molido, sal y pimienta. Perfora el centro y méchalo con tocino, jamón, almendras y ciruelas pasas. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio y fríe el lomo hasta que se haya dorado ligeramente por todos lados. Agrega las cervezas, laurel, orégano y cebolla. Reduce el fuego y cocina hasta que la carne esté suave y la mayor parte del líquido se haya evaporado. 3. Retira el lomo de la cacerola, déjalo enfriar y rebánalo. Regresa las rebanadas de lomo a la cacerola y vierte encima el jugo de naranja; mezcla bien y, si es necesario, agrega más sal. Deja que hierva durante unos minutos.

