Lomo en crema de mostaza Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Rebanadas de lomo en una mezcla de crema, mostaza y sal y pimienta. Una forma muy sencilla de darle más sabor al lomo de cerdo. Ingredientes 1 kilo de lomo de cerdo en un trozo

1/2 cebolla

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

3 tazas de crema

2 cucharadas de mostaza

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca el lomo, cebolla, ajo y laurel en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que se haya suavizado, alrededor de 35 minutos. Deja que el lomo se enfríe y córtalo en rebanadas delgadas con un cuchillo filoso. 2. Colocala crema, mostaza, sal y pimienta en una cacerola a fuego suave. Cocina, moviendo constantemente, hasta que todo se haya calentado y los sabores se hayan integrado. 3. Agrega las rebanadas de lomo y sigue cocinando hasta que se hayan calentado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.