Piña en salsa de jamón Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Rebanadas de piña bañadas en una salsa de jamón con mayonesa y chícharos. Una receta fácil para un platillo que puede servirse como botana o entrada. Ingredientes ¼ de kilo de jamón

2 cucharadas de mostaza

½ taza de mayonesa

¼ de cucharadita de pimienta

1 taza de chícharos, pre-cocidos o de lata

6 rebanadas de piña fresca Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170º centígrados y engrasa un refractario rectangular. 2. Licúa el jamón con la mostaza, mayonesa y pimienta. Vierte dentro de un tazón chico, agrega los chícharos y revuelve bien. 3. Coloca las rebanadas de piña en el fondo del refractario y vierte encima de cada una parte de la mezcla de jamón. 4. Hornea a durante15 minutos, o hasta que la piña esté completamente cocida. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.