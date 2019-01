Filete de res en salsa de champiñones con queso Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 El filete de res envuelto en tocino y bañado con una salsa de champiñones con queso manchego y vino blanco. Ingredientes 1 ½ kilos de filete de res, en un solo trozo

Sal y pimienta, al gusto

150 gramos de tocino

1 taza de champiñones frescos, picados

100 gramos de queso manchego, rallado ½ taza de leche

1 cucharida de aceite de oliva

¼ de taza de vino blanco

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Sazona el filete con sal y pimienta. Enrolla el tocino alrededor del filete, tratando de cubrirlo todo. 2. Calienta un sartén antiadherente ligeramente engrasado a fuego medio-alto, coloca el filete dentro de éste y cocina, volteando de vez en cuando, hasta que el tocino se haya dorado y la carne haya perdido su color rojo. 3. Coloca el filete dentro de un refractario de vidrio y vierte encima la grasa que soltó el tocino, cubre con papel aluminio y hornea durante 1 ½ horas. 4. Mientras, coloca los champiñones en un sartén caliente y deja que se cuezan en su propio jugo hasta que se suavicen. Licúalos con el queso y la leche. 5. Calienta el aceite de oliva en una cacerola chica a fuego suave y vierte la salsa anterior. Cocina, sin dejar de mover, hasta que empiece a hervir. Apaga, agrega el vino y sazona con sal. 6. Saca el filete del horno y deja que repose durante 15 minutos, luego rebánalo y sírvelo bañado con la salsa de champiñones y queso.

