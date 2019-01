Ropa vieja de cerdo Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 3 La carne deshebrada de cerdo se guisa en una salsa de jitomate con alcaparras, aceitunas y chiles en vinagre. Ingredientes ½ kilo de carne de cerdo

1 ½ cebollas (½ en trozo y 1 en rebanadas delgadas)

1 diente de ajo

Sal y pimienta, al gusto

2 cucharadas de aceite vegetal 3 jitomates, pelados y finamente picados

100 gramos de alcaparras chicas

100 gramos de aceitunas, sin hueso y picadas

8 chiles largos en vinagre

1. Coloca la carne en una olla junto con ½ , ajo, sal y pimienta. Cubre con agua y deja que hierva a fuego alto, reduce el fuego, tapa y cocina hasta que quede bien cocida. Retira la carne de la olla y deshebra, desechando la grasa y los nervios. Cuela el caldo. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio y sofríe las rebanadas de cebolla hasta que se vean transparentes, luego agrega el jitomate. Cocina hasta que éste cambie de color. 3. Incorpora la carne deshebrada y vierte encima un poco del caldo de su cocimiento. Añade alcaparras, aceitunas, chiles y perejil; reduce el fuego y cocina hasta que la mayor parte del líquido se haya consumido.

